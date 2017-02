Entscheidung getroffen Anna Veith verzichtet auf die WM-Abfahrt

Perfekter Start in die WM Nicole Schmidhofer holt GOLD im Super-G

Vorschau auf Super-G Anna Veith verrät: Ehemann Manuel ist ihr Glücksbringer

"Die ganze Zeit im Teamhotel zu sein, ist nicht föderlich." Trainiert wurde am Arlberg – 13 Läufe für die Titelverteidigung im Riesentorlauf am Donnerstag. "Zu den Favoritinnen zähle ich mich nicht. Das ist Tessa Worley", sagt Veith, die seit ihrem Comeback erst vier "Riesen" bestritt.Bestes (und einziges) Resultat: Rang 25. "Wenn ich merke, ich habe meine beste Leistung gebracht, bin ich zufrieden", sagt sie. Das operierte Knie bereitet ihr immer noch Sorgen. "Es hängt viel vom Tag ab. Die weiche Piste ist vielleicht gar nicht so schlecht für mich."