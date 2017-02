Wegen Kamera-Unfall Hirscher und Schörghofer blieben am Lift hängen

Bist du deppat, das war anstrengend. Es war einfach sauschwer. Nach den letzten Tagen war das einfach super. Grundsätzlich hat alles super gepasst. Ich bin mega happy. Es sind so viele Leute hinter mir, die einen super Job machen, dafür will ich mich einfach bedanken, freute sich ein erschöpfter, aber um glücklicherer Hirscher beim ORF-Interview.Äußere Umstände blendete Hirscher komplett aus: Es ist sich knapp ausgegangen, ich bin ziemlich am Ende und für Gold war es das auf jeden Fall wert. Die Jungs sind super gefahren und ich hatte keinen Plan, wie es im Rennen steht. Beim Aufwärmen habe ich auch nicht geschaut, wie das Wetter war. Man kann es sowieso nicht ändern. Wurscht, Weltmeister – Juhu!