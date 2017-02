Beat Feuz begeistert die Massen Video: So lautstark bejubelten die Schweizer ihren Weltmeister

Mit altem Ski zu Bronze "Wildsau" Max Franz verrät Medaillen-Geheimnis

Erstmals bei einem Rennen Tennis-Gigant Federer schaute die Abfahrt mit Lindsey Vonn

Feuz krönt sich zum Weltmeister Max Franz fliegt zu BRONZE in der Abfahrt

0,02 Sekunden lag er auf der wegen Nebels verkürzten "Corviglia", die ohne der spektakulären Startpassage "Freier Fall" auskommen musste, vor den beiden Vierten Jansrud (NOR) und Küng (SUI). Auf Silber von Guay (CAN) fehlten 0,25 Sekunden, auf die Goldene von Feuz (Sz) 37 Hundertstel. Fazit: "Hauptsache am Podest."Der Gröden-Sieger verdankte seinen Erfolg einem spontanen Ski-Wechsel. "Ich kam in den Trainings nicht um die Kurven. Ich wusste, an mir liegt es nicht, es kann nur der Ski sein. Ich habe ein zwei Jahre altes Modell ausgegraben – es hat sich ausgezahlt."Gegen Feuz war allerdings kein Kraut gewachsen. Der Hausherr verwandelte die mit 40.000 Fans gefüllte Zielarena in ein Tollhaus. "Bei der HeimWM zu gewinnen – unglaublich. Ärzte sagten, dass ich nach meiner Verletzungen nie wieder Skifahren kann", gestand der 30-Jährige, der mit der österreichischen Ex-Läuferin Katrin Triendl liiert ist. "Jetzt wird ordentlich gefeiert."