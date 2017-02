(Foto: Heute)

Launige Pressekonferenz Neureuther häkelt Österreichs Medaillen-Gewinner

Gleich gut wie 2003! Alle österreichischen Medaillen-Gewinner im Überblick

WM-Slalom der Herren Marcel Hirscher (Foto: GEPA pictures)

Für ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel ein großes Anliegen. "Wir sind wieder die Nummer eins, da gehören wir auch hin", freute sich der 75-Jährige, der in den letzten beiden Wochen zum Pendler wurde. Grund: Immer wieder "musste" Schröcksnadel auch bei der Biathlon-Heim-WM in Hochfilzen nach dem Rechten sehen.Das rot-weiß-rote Ski-Team eroberte in St. Moritz neun Medaillen – drei in Gold (Hirscher, Schmidhofer), vier in Silber (Hirscher, Leitinger, Feller, Venier), zwei in Bronze (Franz, Kirchgasser) – wie bereits bei der letzten WM im Nobelort vor 14 Jahren. "Das ist natürlich hervorragend", war auch Sportdirektor Hans Pum happy. "Vor allem Marcel hat wieder Außergewöhnliches geleistet. Es waren interessante Titelkämpfe, einige Außenseiter haben überrascht." Die nächste Ski-WM steigt in zwei Jahren in Aare (Swe).