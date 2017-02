Dabei musste sich der Salzburger an seinen sensationellen WM-Titel von Beaver Creek 2015 erinnert fühlen. Denn wie vor zwei Jahren drehte sich das Ergebnis nach der Abfahrt komplett um. Luca Ärni, nur 30. nach dem Speed-Lauf, zündete im Slalom den Turbo und holte eine sensationelle Bestzeit. "Ich war im Ziel so richtig am Sclottern", lächelte der Weltmeister im Ziel.Hirscher lag nach der Abfahrt auf dem 28. Rang, konnte jedoch mit dem Schweizer nicht mithalten, verlor im Schlussstück beinahe eine halbe Sekunde. Im Ziel fehlte nur eine Hundertstelsekunde zu Gold. Denn auf der immer schlechter werdenden Piste zerschellte ein Kombinierer nach dem anderen an der Bestzeit. Mit lediglich fünf Hundertstel Rückstand holte Mauro Caviezel die zweite Eidgenossen-Medaille des Abends.Die weiteren Österreicher, die nach dem ersten Durchgang besser platziert waren, waren chancelos. Vincent Kriechmayr fiel auf Rang acht zurück, Halbzeit-Leader Romed Baumann kam nicht über Rang zwölf hinaus. Matthias Mayer wurde 17. Topfavorit Alexis Pinturault taktierte sich im Slalom auf Rang zehn.1. Luca Ärni (SUI) 2:26,332.(AUT) +0,013. Mauro Caviezel (SUI) +0,054. Dominik Paris (ITA) +0,40. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,406. Justin Murisier (SUI) +0,49weiters:8.(AUT) +0,7510. Alexis Pinturault (FRA) +0,8512.(AUT) +1,1217.(AUT) +1,59Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.