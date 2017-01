30:12 gegen Miami Dolphins NFL: Steelers ziehen ins Playoff-Viertelfinale

Bei auslaufender Uhr im zweiten Viertel packte Rodgers seinen weiten Wurfarm aus, feuerte von der 42-Yard-Linie in die Endzone. Dort orientierten sich die Giants-Defender auf einen Fleck, einzig Receiver Randall Cobb platzierte sich am hinteren Rand der Endzone. Und find den Pass. Damit ging es mit 14:6 in die Halbzeitpause.Im zweiten Durchgang ließ Green Bay dann nichts mehr anbrennen. Cobb mit zwei weiteren TD-Catches, Ripkowski mit einem 1-Yard-Run und Crosby per Field Goal besorgten den Endstand.Nun kommt es am kommenden Sonntag zum heiß ersehnten Duell zwischen den Packers und Conference-Sieger Dallas Cowboys.