Australian Open Dominic Thiem kämpft sich ins Achtelfinale durch

Dabei startete der 23-Jährige mit einem Satzgewinn ins Achtelfinale des ersten Grand Slam-Turniers des Jahres. "Die ersten beiden Sätze waren vom Spielerischen her solide. Doch das hat sich im Tie-Break geändert", kommentiert der Weltranglisten-Achte seine Niederlage auf Facebook. "David hat von da an begonnen, fehlerfrei zu spielen. Meine Fehlerrate ist im Gegenzug steil nach oben gegangen." 58 Eigenfehler sprechen eine eindeutige Sprache."Wahrscheinlich wäre ich dann anders, mit einer 2:0-Führung, in den dritten Satz gegangen. Aber daran kann man jetzt nichts mehr ändern", hadert der Lichtenwörther mit dem Matchverlauf. "Das war es also für mich mit dem ersten Grand Slam des Jahres. Trotz meiner Enttäuschung kann ich im Allgemeinen zufrieden sein." Nun geht es für den Niederösterreicher zurück in die Heimat.