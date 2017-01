Dabei verlief das Match über weite Strecken enger, als es das Ergebnis widerspiegelt. Denn der Österreicher begann das Match mit zwei Aufschlagspielen zu Null, nahm Federer den Aufschlag zum 4:2 ab, musste das sofortige Re-Break hinnehmen. Nachdem der Schweizer Melzer zum zweiten Mal den Aufschlag zum 6:5 abgenommen hatte, servierte der Weltranglisten-17. zum ersten Satz aus.Doch im zweiten Durchgang spielte Melzer, die aktuelle Nummer 308 der Weltrangliste, groß auf. Melzer gewann fünf Spiele in Folge und schaffte mit 6:3 den Satzausgleich. Doch dann zeigte der Schweizer seine Klasse, holte den dritten und vierten Satz mit 6:2, verwertete den ersten Matchball. Damit glückte dem Schweizer das ATP-Comeback nach sechsmonatiger Verletzungspause.Mit Gerald Melzer verabschiedete sich auch Jürgen Melzers Bruder bereits in der ersten Runde. Österreichs Nummer zwei musste sich dem erst 17-jährigen Australier Alex de Minaur, der nur dank einer Wildcard im Turnier steht, in fünf Sätzen geschlagen geben.Dominic Thiem steigt erst am Dienstag ins Turnier ein.Roger Federer (SUI) -(AUT) 7:5 3:6 6:2 6:2Alex de Minaur (AUS) -(AUT) 5:7 6:3 2:6 7:6 (2) 6:1Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2