Roger Federer Roger Federer beim Turnier in der Wiener Stadthalle 2003. (Foto: GEPA Pictures)

Wawrinka besiegt Roger Federer im Finale der Australian Open

"Das war's für mich in Melbourne" Enttäuschter Thiem hadert mit den Eigenfehlern

"Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich geglaubt, hier ins Finale zu kommen." Roger Federer hat es geschafft. Mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 räumte er Landsmann Stan Wawrinka im Halbfinale aus dem Weg – 28. Major-Finale, das erste seit fünf Jahren. Dort könnte es am Sonntag zum Klassiker gegen Rafael Nadal kommen.23:11 führt der Spanier im direkten Duell. Federer hofft trotzdem auf das Nostalgie- Endspiel. "Ich bin Nadals größter Fan", sagt er. Nadal muss dafür am Freitag (9.30 Uhr, live Eurosport) Ex-Scharapowa-Lover Grigor Dimitrow (Bul) schlagen.Sister Act, Teil 28 – so lautet das Damen-Finale. Serena ist im Duell mit Schwester Venus Williams (US) Favoritin. Mit ihrem 23. Major-Titel kann sie Steffi Graf (D) übertreffen.