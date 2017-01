Kicker Mason Crosby schaut seinem Schuss nach (Foto: LM Otero (AP))

Das Sensationsteam des Grunddurchgangs ist bereits draußen! In der zweiten Runde der NFL-Play-offs scheiterten die Dallas Cowboys an Green Bay. Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Pittsburgh Steelers in Kansas City durch.

In Arlington entwickelte sich ein hochdramatisches Play-off-Duell, in dem die Packers vor der Pause den Ton angaben. Denn Tight End Richard Rodgers nach Pass von Namensvetter Aaron Rodgers und Ty Montgomery mit zwei Läufen brachten Green Bay mit 21:13 in Front.



Im dritten Quarter legte Jared Cook den vierten Touchdown der Packers nach, fing einen Vier-Yard-Pass in der Endzone. Doch dann drehte Dallas auf. Witten und Bryant mit seinem zweiten Touchdown des Abends fixierten den Ausgleich (28:28). In der hochspannenden Schlussphase brachte Crosby die Packers mit einem Field Goal mit 31:28 in Front (1:36). Keine Minute später glich Dan Bailey aus, ehe Crosby bei auslaufender Uhr das entscheidende Field Goal aus 51 Yards kickte.



Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Steelers mit 18:16 gegen Kansas City durch. Dabei reichten Ben Roethlisberger und Co. sechs Field Goals zum Weiterkommen.