Die Fightcard:

Die Welt- und Europaelite des MMA Kampfsportes ist am Samstag, den 21. Jänner im Hallmann Dome vertreten. In den Ring steigen unteranderem Austro-Tschetschene Arbi Agujev, Patrick Kincl (Tschechien/Weltgewicht), Denis Smoldarev (Estland) oder Michal Andryszak (Polen/Schwergewicht).Die Kämpfe dauern je 5 Minuten und gehen über 3 Runden. Live Kommentator ist UFC -Schwergewichts-Champion Frank Mir. Die live Performance von DJ Dennes Deen sorgt für die musikalische Untermalung und beste Stimmung.Antworten Sie auf unser unten eingebundenes Facebook-Posting, warum gerade Sie unbedingt bei diesem Event dabei sein wollen. Die drei originellsten Antworten gewinnen Tickets im Wert von 40 Euro pro Karte.: Samstag, 21.1.2016Hallmann Dome- Gutheil Schoder Gasse 9, 1100 WienEinlass 16:30, Beginn 17:00Arbi Agujev vs. Patrik KinclDenis Smoldarev vs. Michal AndryszakRasul Shovhalov vs. Flavio AlvaroMuslim Makhmudov vs. Malik MeradAbdurahman Temirov vs. Valdines SilvaIbragim Chuzhigaev vs. Nikola DipchikovErhan Kartal vs. Ivica TruscekShamil Shakhbulatov vs. Filip MacekBatraz Agaev vs. Dovletdzhan YagshimuradovIslam Sizbulatov vs. Marco BurusicHinweis: Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.