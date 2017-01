A letter from Dean Spanos pic.twitter.com/rTNIvrsN1A — Los Angeles Chargers (@Chargers) 12. Januar 2017

Für die Chargers kommt nach 56 Jahren der Abgang aus San Diego. Ausschlaggebend für den Umzug war die Stadion-Problematik im Süden Kaliforniens. Denn die Stadt San Diego war nicht bereit, dem Team eine neue Arena zu finanzieren.Besonders kurios ist, dass Los Angeles nach 22 Jahren in der Football-Bedeutungslosigkeit plötzlich zwei Teams hat. Erst seit der aktuellen Saison sind die Rams von St. Louis nach LA übersiedelt. Ein großes Massenspektakel werden die Spiele der chargers allerdings nicht, denn Phillip Rivers und Co. werden im Fußball-Stadion von LA Galaxy antreten, das "nur" 27.000 Zuschauer fasst.Für die Chargers ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn bereits 1960 spielten die Chargers in Los Angeles.