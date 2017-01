Mehr Fakten Big Ben Roethlisberger (Foto: imago sportfotodienst)

Am Wochenende steht die erste Runde der NFL-Playoffs auf dem Programm. Im Wild Card-Weekend wollen sich acht Mannschaften für die Divisional Round qualifizieren. Wir haben alle Spiele und Termine in der Übersicht.



Los geht’s am Samstag mit dem Duell zwischen den Houston Texans und den Oakland Raiders. Ganz bitter für Oakland ist, dass sie bei ihrem Playoff-Comeback nach 14 Jahren ohne QB Derek Carr auskommen.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag steht das Duell zwischen den Seattle Seahawks und den Detroit Lions an. Hier ist wohl das QB-Duell zwischen Russell Wilson und Matt Stafford der entscheidende Faktor.



Hochklassiger Sonntag

Am Sonntag bekommen die Pittsburgh Steelers Besuch von den Miami Dolphins. Ben Rothlisberger und Co wollen dem Team aus Florida ihre erste Playoff-Teilnahme seit acht Jahren vermiesen. Das letzte Matchup bestreiten die Green Bay Packers und die New York Giants in der berüchtigten Frozen Tundra am Lambeau Field. Die Packers rutschten erst ganz am Schluss der Regular Season noch in die Wild Card-Runde.



Die Atlanta Falcons, New England Patriots, Kansas City Chiefs und Dallas Cowboys haben frei und warten dann in der Divisional Round auf die Aufsteiger.



NFL Wild Card-Round

Samstag 7.1. 22:35: Houston Texans - Oakland Raiders

Sonntag 8.1. 02:15: Seattle Seahawks - Detroit Lions

Sonntag 8.1. 19:05: Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins

Sonntag 8.1. 22:40: Green Bay Packers - New York Giants