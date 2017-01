Sieg bei Australian Open "King Roger" gewinnt epischen Fünf-Satz-Krimi gegen Nadal

Roger Federer gewinnt Australian Open Roger Federer gewinnt die Australian Open 2017 im Finale gegen Rafael Nadal (Foto: Aaron Favila (AP))

Wie geht es weiter? Wer sitzt in Zukunft am Thron? "Heute" erklärt die Ausgangslage. Bei den Damen wieder top: Serena Williams (US).