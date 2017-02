Robert Alford (@rockorocky) with the 82 yard pick-six in the Super Bowl! #RiseUp pic.twitter.com/SbJlhiir2f — Georgia Sports Now (@GASportsNow) February 6, 2017

Mit Seitenhieb auf Trump So genial rockte Lady Gaga die Halftime-Show

Super Bowl LI Julian Edelman begeistert mit Unterschenkel-Catch

Nach einem punktelosen ersten Quarter, das von den Defensivreihen dominiert wurde, drehte der Underdog im zweiten Abschnitt so richtig auf. Devonta Freeman lief über fünf Yards in die Endzone (2:50),Austin Hooper fing keine zwei Minuten später einen Touchdown-Pass von Liga-MVP Matt Ryan zum 14:0 und Defense-Spieler Robert Alford trug eine Interception von Tom Brady über 84 Yards zum 21:0 in die Endzone.Den Patriots gelang vor der Halbzeit wenig. Das Laufspiel des Super-Bowl-Favoriten konnte sich kaum entfalten. Erst zwei Sekunden vor der Halbzeitpause kickte Stephen Gostkowski ein Field Goal zum 3:21 durch die Uprights.Im dritten Viertel legten die Falcons den vierten Touchdown nach. Tevin Coleman fing einen 12-Yard-Pass in der Endzone (28:3). Die Patriots antworteten mit dem ersten Touchdown im Spiel. James White fing den Ball in der Endzone. Doch Kicker Gostkowski verpasste den Extrapunkt (28:9).Erst im Schlussviertel machten es die Patriots wieder spannend. Ein Field Goal und ein 6-Yard-Pass auf Danny Amendola brachten das Team rund um To Brady wieder heran (28:20). Und 57 Sekunden vor dem Ende war der Ausgleich da. Nach einem sensationellen Unterschenkel-Catch von Julian Edelman erzielte White den Touchdown, ehe Amendola per 2-Point-Conversion ausglich.Somit erlebte die 51. Super Bowl die erste Overtime. Bisher hatte es im Finale der NFL nie eine Verlängerung gegeben. Und da ging es ganz schnell. "Tom Terrific" führte sein Team übers Feld, ehe Runningback James White in die Endzone stürmte und den Sieg fixierte 34:28 OT.