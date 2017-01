Sportbilder des Monats - Jänner 2017 21. Jänner: Immer wieder beeindrucken uns die Bilder von der klassischen Streif-Abfahrt in Kitzbühel. Steven Nyman hatte 2017 die Ehre als erster Fahrer von den tausenden Fans im Ziel empfangen zu werden (Foto: Shinichiro Tanaka (AP))

Besonders Atlanta zeigte gegen die Green Bay Packers auf. Sanu, der einen 3-Yard-Pass von Quarterback Matt Ryan fing, und Kicker Matt Bryant per Field Goal besorgten die 10:0-Führung im ersten Quarter. Ryan selbst per 14-Yard-Lauf und Star-Receiver Jones mit zwei Touchdowns erhöhten auf 31:0. Da war die Partie bereits entschieden. Die Schlussoffensive der Packers mit Touchdowns von Adams, Nelson und Cook kam zu spät. Endstand 44:21.Die Falcons schafften erst zum zweiten Mal den Einzug in den Super Bowl.Ähnlich deutlich warfen auch die Patriots Conference-Finalgegner Pittsburgh aus den Play-offs. Das Team rund um Tom Brady fixierte mit einem 36:17-Erfolg die neunte Super-Bowl-Teilnahme der Klubgeschichte. Dabei zeigte der Receiver Chris Hogan mit zwei gefangenen Touchdown-Pässen auf. Blount, Edelman trugen sich nach der Halbzeitpause in die Scorerliste ein. Kicker Steven Gostkowski erzielte gleich drei Field Goals.