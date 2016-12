David Packer Österreicher gewinnt Pokerturnier in Wien

Selbst im Casino verliert man wohl kaum so viel Geld auf einen Schlag. Phil Ivey hat das geschafft, obwohl er zunächst groß abgeräumt hatte. Der 39-jährige ist einer der erfolgreichsten Poker-Spieler der Welt und zockt auch gerne andere Spiele. Doch seine Beobachtungsgabe wurde ihm jetzt zum Verhängnis.Ivey hatte in Atlantic City (US-Bundesstaat New Jersey) im Borgata Hotel Casino Baccarat gespielt und dabei auf eine Methode gesetzt, die zwar nicht offiziell als Betrug eingestuft wird, sich allerdings im Graubereich des Gesetzes befindet.Der Amerikaner hatte Erfolg dank dem sogenannten "Edge Sorting": Dabei prägt sich ein Spieler die natürlichen Unregelmäßigkeiten auf der Rückseite von Spielkarten ein, die beim Druck bzw. beim Zuschneiden entstehen können - so kann man bestimmte Karten erkennen, selbst wenn sie verdeckt liegen.Ein Gericht verurteilte Ivey jetzt dazu, die von ihm gewonnen 9,66 Millionen Euro zurückzuzahlen: "Edge Sorting" sei zwar kein Verbrechen, allerdings hatte er damit gegen die Geschäftsbedingungen des Casinos verstoßen.Erst Anfang November verlor Ivey einen Berufungsprozess gegen das Londoner Casino Crockfords. Dieses hatte sich nämlich geweigert, Ivey seinen vollen Gewinn in Höhe von 9,16 Millionen Euro auszubezahlen, da er beim Punto Banco auf dieselbe Weise groß gewonnen hatte.