Teamkollege gedopt Usain Bolt verliert Olympia-Gold in der Staffel

"Das war's für mich in Melbourne" Enttäuschter Thiem hadert mit den Eigenfehlern

Roger Federer Roger Federer beim Turnier in der Wiener Stadthalle 2003. (Foto: GEPA Pictures)

Das Finale der Männer bei densteht fest - Roger Federer zieht ins Endspiel ein. Der Schweizer konnte sich im Halbfinale gegen seinen Landsmann Wawrinka in einem hart umkämpften 7:5, 3:3, 1:6, 4:6 und 6:3 durchsetzen. Der zweite Finalist wird am Freitag ermittelt - entwederoder Grigor Dimitrow werden sich gegen Federer messen müssen."Ich könnte nicht glücklicher sein und hätte es nicht zu träumen gewagt, dass ich so schnell nach meiner Verletzungspause wieder hier stehe," so der überglückliche Finalist, der eine sechsmonatige verletzungsbedingte Pause einlegen musste.