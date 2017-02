Als Highlight schwebte die Sängerin wie eine Zirkus-Artistin von Stadiondach, performte "Poker Face" auf einer hohen Plattform. Es folgten die Chart-Hits "Born This Way", "Telephone" und "Just Dance", ehe sich die Gaga im emotionalen Höhepunkt der Show inmitten der durch Lichteffekte abgebildeten Freiheitsstatue ans Klavier setzte.Als grandioser Abschluss folgte der Chart-Erfolg "Bad Romance", ehe die US-Sängerin mit einem gefangenen Ball ihre Performance beendete.Wer auf einen Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump artete, wurde nicht enttäuscht. Im kurzen Clip, der vor der Halftime-Show eingespielt wurde, sang Lady Gaga "This Land Is Your Land: "Das ist mein Land, das ist dein Land. Dieses Land ist für dich und mich gemacht. Eine Nation. Unter Gott. Unteilbar. Mit Freiheit und Gerechtigkeit."