Bei Carter wurden Urin- und Blutproben von den Olympischen Spielen in Peking neu analysiert. Dabei wurde die verbotene Substanz Methylhexanamin. Es wird als Bestandteil von Nahrungsergänzungsmittel verwendet, um die eigene Leistung über einen bestimmten Zeitraum zu steigern.In Europa ist Methylhexanamin verboten, seit 2013 auch in den USA - die chemische Struktur weist Gemeinsamkeiten mit jener von Amphetamin auf.Durch die nachträglich Disqualifikation von Carter verlor Bolt seinen legendären Status als Leichtathlet: Er war der erste und einzige Athlet, der je drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen in Folge (100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Staffel) gewonnen hatte.