Elimination Chamber for the WWE World-Title (Foto: WWE)

Gleich nach dem Royal Rumble setzt die WWE die Road to Wrestlemania mit voller Fahrt fort. Mit der Elimination Chamber steht schon das nächste PPV auf dem Programm, diesmal ist es wieder ein Smackdown-Exclusive.Aktuell sind sieben Matches auf der Card, wir beginnen unsere Vorschau mit dem Handicap-Match Dolph Ziggler vs. Apollo Crews und Kalisto. Ziggler ist völlig durchgedreht, weil er mal wieder zu wenige Matches gewonnen hat. Der aggressive Show-Off wird allerdings vom Publikum eher bejubelt, da hilft es auch nichts, dass man die Faces Crews und Kalisto an ihn verfüttert.Glasklar, Dolph Ziggler wird sich durchsetzen und auch dann hat er noch nicht genug. Er ballert weiter auf die beiden ein, dann taucht sein nächster Fehden-Gegner auf, um ihn zu stoppen. Vielleicht wird es ja Shinsuke Nakamura von NXT. Das wäre ein Traum-Match für Wrestlemania!