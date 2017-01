AJ Styles (Foto: WWE)

WWE World-Champion AJ Styles hat es im Moment nicht immer leicht. Während der Phenomenal One zwar im WWE-TV als Bösewicht auftritt, wurde der 39-Jährige Wrestler selbst Opfer von hinterhältigen Ganoven. Als er ein Match bei einem Live-Event bestritt, wurde Styles Backstage dreist ausgeraubt.

On Air fühlt sich AJ Styles in der Rolle des Heels sehr wohl, doch der World-Champ wurde während eines Auftritts beinhart ausgeraubt. Eine große schwarze Tasche, in der sich neben 1000 Dollar (941 Euro), 7000 Yen (57 Euro) auch sein Handy, wertvolle Kopfhörer, ein kleiner Fernseher, eine Xbox und sämtliche Spiele befanden, wurde entwendet, während AJ bei einem Live-Event im Ring stand.Auch in der WWE stehen AJ schwierige Zeiten bevor. Er muss seinen Titel beim Royal Rumble gegen John Cena aufs Spiel setzen. Selbst wenn er diese Hürde packt, wartet noch die gnadenlose Elimination Chamber mit fünf weiteren Superstars auf der Road to Wrestlemania.