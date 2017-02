Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Sensationen und Überraschungen So legendär war der WWE Royal Rumble 2017

"Was für ein schlimmer Tag! Ich lag im Bett mit meinen Hunden und streichelte sie. Einer wollte besondere Aufmerksamkeit, stieg aber mit seiner Pfote direkt in mein Auge. Ich habe noch nie so einen Schmerz gefühlt und ich habe gebrannt, wurde mit Stacheldraht geschlagen, wurde oftmals in die Weichteile getreten und ziemlich oft ausgeknockt", schrieb Dreamer auf Instagram.Dabei hatte der Wrestler noch Glück im Unglück: "Ich hatte Glück, dass ich meine Kontaktlinsen drin hatte, das hat mir wahrscheinlich mein Auge gerettet. Trotzdem hat der Arzt einen Riss in der Netzhaut festgestellt."