Niki Stajkovic 2007 in Salzburg-Bergheim und 1988 im Wiener Stadionbad (Foto: Klaus Titzer (www.picturedesk.com))

Mehr Fakten Niki Stajkovic 2007 in Salzburg-Bergheim und 1988 im Wiener Stadionbad (Foto: Klaus Titzer (www.picturedesk.com))

Der ehemalige österreichische Spitzensportler und Olympiateilnehmer Niki Stajkovic ist am Freitag bei einem Badeunfall in Hallein verstorben.

Der 57-Jährige ging gegen 14.45 Uhr in die Schwimmhalle, um ein Training zu absolvieren. Seine Ehefrau (28) begleitete ihn, verließ das Wasser jedoch früher und begab sich in die Kabine.



Kurz nach 16 Uhr entdeckten Kinder einer Schwimmgruppe den leblos am Grund des Becken treibenden Stajkovic. Sie verständigten ihren Schwimmtrainer und den Badewart.



Die beiden Männer zogen den leblosen Mann aus dem Wasser und versuchten, ihn zu reanimieren - leider ohne Erfolg. Der Notarzt, der wenig später mit dem Hubschrauber Christophorus 6 eintraf, stellte den Tod des früheren Spitzensportlers fest. Stajkovic erzielte Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene und nahm für Österreich an den Olympischen Spielen in München (1972), Montreal (1976), Moskau (1980), Seoul (1988) und Barcelona (1992) teil. Die beste Platzierung im Jahr 1980 war Rang acht im Turmspringen in Moskau.