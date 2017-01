Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Beim letzten Spiel im legendären Georgia Dome will Packers-QB Aaron Rodgers den Falcons die große Party verderben. In letzter Sekunde sicherte sich Green Bay in Dallas den Aufstieg ins Conference Final. Um 21:05 mitteleuropäischer Zeit steigt nun das Super-Duell gegen Atlanta.Tom Brady und seine Patriots empfangen im Anschluss Big Ben Roethlisberger und die Pittsburgh Steelers. Vor allem mit Running-Back Le‘Veon Bell haben die Steelers eine Geheimwaffe am Start. Das Spiel wird gegen 0:40 angepfiffen.Beide Spiele gibt’s live auf Puls 4.