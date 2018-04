"Schreckliche Auslosung!" Giganten warten auf Thiem

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Dominic Thiem bei seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung zu verrichten hatte. Gegen Andrej Rublev (ATP Nr. 33) musste der Weltranglisten-Siebente sogar einen Matchball abwehren, eher er letztlich mit 5:7, 7:5, 7:5 als Sieger vom Platz ging.

"Es war extrem eng von Anfang an, das Positivste von heute war, dass mein Fuß gehalten hat", erklärte Thiem sichtlich erleichtert nach seinem Zittersieg. "Ich habe 2:40 Stunden auf einem extrem hohen Level gespielt, von dem her ist der Knöchel komplett in Ordnung."

Dass ihm Rublev dabei alles abverlangte, war für den Niederösterreicher keine Überraschung: "Wir haben dieses Jahr schon sehr viel gemeinsam trainiert, ich habe ein sehr enges Match erwartet. So war es auch und ich war zehn Zentimeter vom Ausscheiden entfernt bei einem Matchball von ihm. Bei diesem Level entscheiden oft Kleinigkeiten, heute es gut für mich ausgegangen."

Erst winkt Djokovic, dann droht Nadal



Im Achtelfinale wartet mit Novak Djokovic jetzt ein echter Tennis-Gigant auf Thiem – voraus gesetzt, dass der Serbe die Hürde Borna Coric erfolgreich nimmt. "Djokovic oder Coric ist auch eine sehr offene Partie", weiß Thiem, der sich die Partie am Mittwoch live ansehen will. "Eine schreckliche Auslosung", stellt er klar. Gegen Djokovic liegt er in der Duell-Statistik mit 1:5 zurück, seine Bilanz gegen den Kroaten Coric lautet 1:1.

Bei einem Sieg würde es im Viertelfinale aber noch dicker für Thiem kommen. Dann winkt ihm ein Duell mit Sandplatzkönig Rafael Nadal, der im Vorjahr bereits zum zehnten (!) Mal den Siegerpokal im Fürstentum in die Höhe stemmte. Das Selbstvertrauen, das Thiem mit dem Sieg über Rublev laut eigenen Angaben getankt hat, wird er spätestens dann dringend brauchen...

