Thiem gegen "Rückkehrer" Djokovic ohne jede Chance

Nach seiner langen Verletzungspause mag Novak Djokovic aktuell nur noch die Nummer 14 der Tennis-Welt sein – im Duell mit Dominic Thiem beim Einladungsturnier "Kooyong Classic" machte der Serbe aber klar, dass er schon bald wieder viel weiter vorne stehen wird.

In seinem ersten Spiel seit Wimbledon im Juli machte der 30-Jährige in Melbourne kurzen Prozess mit dem Niederösterreicher und gewann in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4. "Es fühlt sich großartig an. Ich habe auf diesen Moment, ein Match zu spielen, ja offensichtlich sechs Monate lang gewartet", erklärte der "Djoker" im Anschluss. Für Thiem hatte er ein Lob parat: "Ich habe heute gegen einen großartigen Gegner gespielt, die Nummer fünf in der Welt."

Thiem, den zuletzt eine Grippe außer Gefecht setzte, bestreitet sein nächstes Einzel am Donnerstag. Er wird es dabei mit dem Franzosen Lucas Pouille zu tun bekommen. Am Montag startet mit den Australian Open dann das erste große Saisonhighlight.

(red.)