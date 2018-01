140 Missbrauchsklagen! Arzt droht 185 Jahre Haft

Aufsehenerregende Gerichtsverhandlung in den USA! Larry Nassar, ehemaliger Teamarzt der US-Turnerinnen, muss sich gegen den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs verantworten. 140 Klagen von vorwiegend minderjährigen Turnerinnen wurden gegen den Mediziner eingebracht. Der Prozess wird zu einem Marathon – und das Urteil könnte jeden bisher bekannten Rahmen sprengen.

Großer Prozess



Von Dienstag bis Freitag sollen in Michigan 88 Opfer aussagen. Ihre Anhörung wird in einem Medien-Livestream öffentlich gemacht. Der Generalstaatsanwalt plädiert auf 40 bis 125 Jahre Haft. Allerdings muss Nassar wegen des Besitzes von Kinder-Pornos bereits 60 Jahre ins Gefängnis, diese Strafe wird dem Urteil hinzu gerechnet. Damit könnte der frühere Mediziner der Michigan State University eine Strafe von bis zu 185 Jahren ausfassen.

Schwere Vorwürfe



Unter den Klägerinnen sind auch prominente US-Athletinnen wie die Olympia-Siegerinnen Gabriele Douglas, Alexandra Raisman und McKayla Maroney. Sie erheben schwere Vorwürfe, auch gegen den Verband. "Es war verpflichtend, sich von Nassar behandeln zu lassen. Wir wurden von einem Monster missbraucht."

Jahrelange Untaten?



20 Jahre war Nasser für den US-Verband tätig, ehe er 2015 seine Lizenz verlor. Im Strafantrag schreibt Generalanwältin Angela Povilaitis: "Nassar jagte Jahrzehnte lang unwissende Opfer an jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit: Im Keller seines Hauses, in der medizinischen Klinik, in seinem Fitnessstudio, in Trainingseinrichtungen und in Hotels auf der ganzen Welt."

Weitere Prozesse



Der Arzt beteuert vor Gericht, dass ihm die Vorwürfe leid tun würden. Allerdings könnte sein Prozess erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe ähnlicher Verfahren werden. In den vergangenen 20 Jahren sollen in den USA 369 Turnerinnen und Turner von Betreuern missbraucht worden sein.

(red.)