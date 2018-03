2x2 Karten für die Bounce Fight Night zu gewinnen!

Box-Fans aufgepasst! Mit "Heute Sport" können Sie 2x2 Karten für die Bounce Fight Night am 7. April in Wien gewinnen! Es ist das große Comeback von Marcos Nader, er tritt gegen Darko Knezevic an.

So können Sie gewinnen: Kommentieren Sie unter dem unten angefügten Facebook-Posting, warum gerade Sie die Karten haben müssen!

Unter allen Postern, die auch unsere "Heute Sport"-Facebook-Seite liken, werden die Tickets verlost! Die Gewinner werden via Facebook-PN verständigt. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag 5. April, 15:00 Uhr! Viel Glück!

Hard-Facts:

Samstag, 7. April 2018

Albert Schultz Halle, Wien

18:00 Uhr

Der Wiener Marcos Nader gibt nach zweieinhalb Jahren Pause sein Comeback. Gegner des ehemaligen EU-Champions ist der Serbe Darko Knezevic. Der Kampf über 8 Runden ist der Höhepunkt der Bounce Fight Night. Ringsprecher ist Ronny Leber. Freunde des Boxsports dürfen sich das nicht entgehen lassen!

Darüber hinaus zeigt die Bounce Fight Night die besten Österreicher, die es derzeit im Olympischen Boxen in Österreich gibt:

U-22-Vize-Europameister Alex Mraovic, Stefan Nikolic, Umar Dzambekov, Kushtrim Veseli, Edin Avdic, Marcel Rumpler, Daniel Janiciejvic und Mattin Nazary. Sie treten als gegen eine Städteauswahl aus Sofia (Bulgarien) an. Ihre Klasse zeigen die Olympischen Boxer aus Österreich regelmäßig in der Deutschen Bundesliga in der sie mit den besten Boxern Deutschlands mithalten. Das große Ziel lautet: Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die Bounce Fight Night ist ein wichtiger Leistungstest für die kommenden internationalen Aufgaben.

(Heute Sport)