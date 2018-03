Achtfacher Überschlag! Pilot überlebt Mega-Crash

Motorsport-Schocker in Brasilien! Bei einem Rennen des Carrera-Cups stockt den Fans der Atem. Ein Pilot verlor die Kontrolle über seinen Porsche, der Bolide hob ab und überschlug sich acht Mal. Doch wie durch ein Wunder blieb der Horror-Crash ohne dramatischen Folgen.

Crash bei 165 km/h



Was war passiert? Eduardo Azevedo war mit seinem Porsche mit 165 km/h unterwegs, als er den Boliden eines Rivalen kollidierte. Azevedo verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, es hob ab, überschlug sich acht Mal, flog über die Leitplanke und blieb völlig zerstört auf dem Rasen liegen Sofort eilten Rettungskräfte herbei, sie befürchteten ein Drama.

Pilot unverletzt



Doch es gab ein Happy End: Azevedo konnte aus eigener Kraft aus dem Wrack steigen. Er beteuerte, unverletzt zu sein. Trotzdem gab es einen medizinischen Check an der Strecke. Das Ergebnis: Tatsächlich erlitt der Pilot keinen einzigen Kratzer. Noch am selben Tag ging er nach Hause – den spektakulären Crash wird er aber dennoch nicht so schnell vergessen.

(heute.at)