Alle Termine: So genial wird der Sport-Sonntag

Wengen, Skifliegen, Handball-EM und mehr – der heutige Sonntag lässt keine Sport-Wünsche offen.

Den Auftakt machen die Ski-Herren. Ab 10.15 Uhr steigt in Wengen der erste Slalom-Durchgang. Im Schweizer Alpendorf hat Marcel Hirscher noch nie gewonnen. Ob es ihm im elften Anlauf gelingt, erfahren wir in der Entscheidung ab 13.15 Uhr. "Heute" tickert live!

Auch die Ski-Damen kämpfen heute um Weltcup-Punkte – und zwar in Österreich. In Bad Kleinkirchheim steht um 11.15 Uhr eine Abfahrt am Programm.

Kraft fliegt am Kulm

Im Anschluss (14.15 Uhr) sind die Skiflieger an der Reihe. Und zwar am Kulm. Auf der Mega-Schanze werden Weiten bis zu 240 Meter erreicht. Größte Hoffnung aus rot-weiß-roter Sicht ist Stefan Kraft, der gestern den neunten Platz erreichte. Geheimtipp: Clemens Aigner, am Samstag Siebenter.

Das geballte "Wintersport-Paket" ist live auf ORFeins zu sehen.

Handballer fordern Weltmeister

Um 18.15 Uhr (live auf ORF Sport+) geht es für Österreichs Handball-Herren zur Sache. Bei der EM in Porec (Kro) trifft das Team von Coach Patrekur Johannesson auf Weltmeister Frankreich. "Ich glaube immer und gegen jeden an den Sieg", gibt sich der Isländer nicht vorzeitig geschlagen.

Spitzenfußball ab 17 Uhr

Auch Fußball wird gespielt. In der deutschen Bundesliga empfängt Borussia Dortmund mit Coach Peter Stöger um 18 Uhr (live auf Sky) den VfL Wolfsburg. Hit in England: Liverpool trifft um 17 Uhr (live auf DAZN) auf Leader Manchester City. In Spanien ist der FC Barcelona am Werk. Um 20.45 Uhr (live auf DAZN) sind die Katalanen bei Real Sociedad zu Gast.

NFL rundet den Sport-Tag ab

Wer danach noch immer nicht genug hat: Puls 4 überträgt heute die beiden NFL Divisional Playoffs. Ab 18.15 Uhr duellieren sich die Pittsburgh Steelers mit den Jacksonville Jaguars. Ab 22.05 Uhr treffen die Minnesota Vikings auf die New Orleans Saints.

(red)