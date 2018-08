Armstrong organisiert den Entzug von Jan Ullrich mit

Jan Ullrich bestimmt in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen der deutschen Presse. Der ehemalige Tour-de-France-Sieger entsetzte die Sport-Welt mit seinem privaten Absturz.

Nach seinen Alkohol- und Drogen-Auftritten zog er die Handbremse. Ullrich ist seit knapp zwei Wochen in einer Entzugsklinik in Deutschland.

Der 44-Jährige verriet der "Bild": "Mir geht es schon viel besser! Ich fühle mich hier sehr sicher, kann mich ganz auf mich selbst konzentrieren."

Mit Armstrong wieder clean



Bei seinem Entzug hilft ihm sogar der durch Doping in Verruf geratene Rad-Superstar Lance Armstrong. Er besuchte Ullrich in der Klinik, organisiert für seinen Ex-Kollegen sogar seinen weiteren Entzug.

"Als er plötzlich da war, fand ich das richtig geil, super! Lance hat sich brutal reingehauen für mich." Wie es weitergeht? "Lance und ich machen zusammen weiter. Im Anschluss an meine Therapie hier in Deutschland fliege ich zu ihm in die USA nach Colorado. Er hat mir eine Klinik vorgeschlagen, wo ich weiter aufgebaut werde und die letzten Giftstoffe aus dem Körper geholt werden. Das wird gut."

Die Regeln: Alkohol, Amphetamine und Kokain wurden gestrichen. Ullrich sagt, er leide an keinen Entzugserscheinungen. "Ich muss auch keine Medikamente nehmen." Nur das Rauchen konnte er sich noch nicht abgewöhnen. Das zu reduzieren steht ebenfalls auf der To-do-Liste.

