Aufruf! Boris Becker sucht seine Grand-Slam-Pokale

Insgesamt gewann Boris Becker 49 Turniere. Darunter sind sechs Grand-Slam-Siege. Doch der Deutsche findet acht seiner Trophäen nicht mehr.

Nur noch ein Grand-Slam-Pokal befindet sich im Besitz des dreifachen Wimbledon-Siegers. Seit August 2017 ist er auf der Suche nach den verschwundene acht Trophäen.

Denn Becker und seine Londoner Insolvenzverwalter Mark Ford, Finbarr O´Conell und Gil Lemon möchten die Pokale zu barem Geld machen. Der Deutsche hatte gehofft, allein durch den Verkauf der drei Wimbledon-Trophäen eine Million Euro zu lukrieren.

Becker sei davon ausgegangen, dass sich die verschwundenen Trophäen bei Institutionen wie der Tennis Hall of Fame, dem Deutschen Tennis Bund oder dem All England Club in Wimbledon befinden.

"Herr Becker kann sich nicht erinnern, wo sie sind und verschiedene Organisationen scheinen die Trophäen nicht in ihrem Besitz zu haben", schrieben die Verwalter im Statement. Wer weiß, wo sich diese Trophäen befinden, soll sich bei den britischen Insolvenzverwaltern melden.

(wem)