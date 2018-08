Keine Aussage: Jan Ullrich soll heute freikommen

Am Freitag Vormittag wurde der Ex-Radprofi in einem Luxushotel in Frankfurt am Main festgenommen. Er soll eine Prostituierte in einem Hotelzimmer misshandelt haben. Der konkrete Vorwurf: Er habe die Frau so lange gewürgt, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Sie konnte sich aber letzten Endes befreien und lief schreiend davon. Ullrich soll mit ihren Diensten nicht zufrieden gewesen sein, weshalb er offenbar aggressiv wurde.

Zu benommen für Aussage

Kurze Zeit später wurde er von der Polizei abgeführt. Eine Vernehmung konnte jedoch nicht durchgeführt werden. Ullrich soll voll mit Alkohol und Drogen gewesen sein. Er sei viel zu benommen für ein Verhör gewesen.

Nach Stunden teilte die Polizei mit, dass er sein "rechtliches Gehör" wiedererlangt habe, jedoch machte er daraufhin von seinem Recht Gebrauch die Aussage zu verweigern.

Prostituierte sagt aus

Ganz im Gegensatz zu dem mutmaßlichen Opfer. Die 31-Jährige wird derzeit von der Polizei verhört. Noch ist nämlich nicht sicher wie der Strafvorwurf lautet. Dazu wird die Aussage der Prostituierten einen erheblichen Teil beitragen.

Derzeit würde man von einer schweren Körperverletzung ausgehen, so die Oberstaatsanwältin gegenüber "focus". Doch auch die Mordkommission hat sich bereits eingeschaltet, da auch der Vorwurf des versuchten Totschlags im Raum steht.

Es scheint dennoch ziemlich sicher zu sein, dass der Ex-Radprofi im Laufe des Tages auf freien Fuß kommt. Das teilte die Polizei Frankfurt am Main mit. Es lägen nämlich keine Voraussetzungen für eine Inhaftierung vor.

