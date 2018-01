Autsch! Diese Blase zwang Tennis-Ass zur Aufgabe

Der Südkoreaner Hyeon Chung schrieb die Sensations-Story der diesjährigen Australian Open. Trotz einer Sehschwäche von 20 Dioptrien (hier geht's zur Story) stürmte der 21-Jährige als krasser Außenseiter bis in das Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Australien, wo er allerdings gegen den späteren Sieger Roger Federer aufgeben musste.

Der Grund für die Aufgabe war ein äußerst schmerzhafter. Eine Blase an der rechten Fußsohle ließ Chung Höllen-Qualen leiden, auch nach einer Behandlungspause konnte er nicht mehr weiter machen. Jetzt zeigt er auf Instagram, wie heftig seine Verletzung wirklich war.

"Sie haben versucht, Injektionen in die Blase zu spritzen, um den Schmerz zu betäuben. Aber es hat nichts geholfen", erklärt der Überflieger. "Es war so viel schmerzhafter, als eine normale Blase."

Zum Trost kann er sich jetzt die neue ATP-Weltrangliste vor Augen halten. Die wird ihn am Montag auf Platz 29 anführen – so hoch wie noch nie zuvor in seiner Karriere.

(red.)