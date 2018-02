Bamos! Thiem gewinnt Turnier in Buenos Aires

Die Durtstrecke ist beendet! Dominic Thiem gewann das ATP-250-Turnier von Buenos Aires (Arg). Im Finale setzte sich der topgesetzte Weltranglisten-Sechste gegen Aljaz Bedene (Slo) mit 6:2, 6:4 durch.

"Ich mag es, wenn es etwas heißer ist und der Ball stärker springt", erklärte Thiem, der in der gesamten Woche keinen einzigen Satz abgeben musste, nach dem Match.

Für Thiem war es der erste Turniersieg seit Februar 2017. Insgesamt hält der 24-jährige Niederösterreicher bei neun ATP-Pokalen.



Titelverteidiger in Rio

Kommende Woche schlägt Thiem in Rio de Janeiro auf. In Brasilien holte er im Vorjahr die Siegertrophäe. In Runde eins wartet Dusan Lajovic aus Serbien.

