Bedene bezwungen! Thiem im Viertelfinale von Doha

Dominic Thiem steht im Viertelfinale von Doha! In einem hart umkämpften Spiel setzte sich die Nummer fünf der Tennis-Weltrangliste gegen Aljaz Bedene aus Slowenien in 1:46:51 Stunden mit 7:5, 6:4 durch.

Freude nach harter Arbeit



"Das war ein enges Match", schnaufte Thiem durch. "Der erste Satz hat gut begonnen, im zweiten Durchgang habe ich viele Chancen nicht genützt. Am Ende bin ich aber zufrieden. Am Aufschlag und den Returns muss ich noch arbeiten, aber es fühlt sich schon ganz gut an."

Slowene mit Kampfgeist



Tatsächlich hatte Thiem im ersten Satz im ersten Game Mühe, breakte dann zum 3:1, kassiert aber noch das Re-Break. Beim Stand von 6:5 gelang ihm im entscheidenden Moment erneut das Break – 7:5. Doch auch im zweiten Durchgang zeigte der Slowene großen Kampfgeist und bereitete Thiem viel Mühe. Am Ende reichte ein weiteres Break zum Entscheidenden 6:4.

Wer wird der Gegner?



Sein Gegner im Kampf um den Halbfinal-Einzug ist entweder Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder Richard Gasquet. Sollte es der 19-jährige Grieche werden, wird es das erste Duell der beiden auf der ATP-Tour. Gegen Gasquet wäre es das Wiedersehen mit einem Angstgegner. Der Franzose hat beide bisherigen Duelle gewonnen. Zuletzt siegte er in der Wiener Stadthalle mit 4:6, 7:5, 6:1

(heute.at)