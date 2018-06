Bei Furys Box-Comeback flogen nur Fäuste der Fans

Tyson Fury will es wieder wissen! Nach einem beispiellosen Absturz gab der Ex-Boxweltmeister sein Comeback im Ring. Doch die Rückkehr des Skandal-Boxers wurde zur Farce. Der Fight wurde mehr zur Show als zum Kampf, dafür flogen auf der Tribüne die Fäuste.

Technisches K.o.



Zunächst zum sportlichen Geschehen: Einst besiegte Tyson Fury Weltmeister Wladimir Klitscho. Doch als Champion kam der Absturz: Drogen-Exzesse, eine positive Dopingprobe, Übergewicht. Nun aber das Comeback. Gegen den Albaner Sefer Seferi meldete sich der 2,06-Meter-Riese in seiner Heimatstadt Manchester zurück im Ring. Resultat: Zwei Runden Langeweile. Fury machte Späße im Ring, redete auf seinen Gegner ein. Dann gab Fury endlich Gas, am Ende siegte er durch technisches K.o. in der Pause zur fünften Runde. "Ich hätte ihn in der ersten Runde K.o. schlagen können, aber was hätte mir das gebracht? So habe ich vier Runden gemacht, und das Fernsehen hat es gezeigt", zog Fury nach dem Kampf Bilanz.

Fan-Ausschreitungen



Einigen Fans dürfte der Kampf dann aber doch zu langweilig gewesen sein. In einem Video ist zu sehen, wie auf der Tribüne eine üble Massenschlägerei ausbricht. Erst nach einigen Minuten gelingt es den Ordnern einzugreifen und die aufgeheizten Gemüter wieder zu beruhigen.

