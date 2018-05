Besetzer von Becker-Villa: "Polizei auf unserer Seite!"

"Son Coll" ist ein 218.000-Quadratmeter-Anwesen auf Mallorca. Früher gehörte es über eine Investment-Firma Tennis-Legende Boris Becker, jetzt residiert dort "Jesus Bruder Bauchi". Der Hippie-Guru hält die Villa seit zehn Tagen besetzt. Mit einer Strafe muss er vorerst nicht rechnen – obwohl die Polizei schon zu Besuch war.

Polizei zu Besuch



"Die Guardia Civil war da, mit drei Mann", berichtet "Bruder Bauchi" (Bürgerlich: Georg Berres) in einem Youtube-Video. "Der erste kam auf mich zu, grinst mich an, schüttelt mir mit beiden Händen die Hand, der zweite hielt sich ein bisschen zurück und der dritte musste dann den Job erledigen und ernst bleiben." Bauchi wurde von der Polizei sozusagen überrascht, er döste gerade unter einer Pinie im Schatten.

Keine Anzeige



Sein "Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommando" wird wohl weiterhin das Hauptquartier in der ehemaligen Becker-Villa haben. "Die Guardia Civil hat uns in Kenntnis gesetzt, dass so weit noch alles in Ordnung ist, keine Anzeige vorliegt oder sonst irgendwas. Aber dass wir hier eigentlich nicht wohnen oder leben dürfen. Sie hatten jetzt aber auch kein weiteres Problem damit, dass wir das tun – solange keine Anzeige vorliegt."

Fliegt er raus?



Gibt es aber eine Anzeige gegen den Deutschen, bekommt er Probleme. "Dann würde man mich festnehmen müssen. Natürlich bleibt es jetzt Achterbahn. Können wir hier jetzt bleiben oder nicht? So lange wir hier sind, verhalten wir uns so als könnten wir bleiben. Und bis jetzt sieht auch ehrlich gesagt alles danach aus." Das spanische Gesetz ist bei Hausbesetzungen sehr lasch. Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bis ein Räumungsbeschluss vorliegt.

