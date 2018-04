Besser als Joshua! Brutal-K.o. begeistert Box-Fans

Höhepunkt der Kampf-Gala in Cardiff sollte eigentlich der WM-Fight zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker werden. (Hier geht's zur Story)

Die Betonung liegt auf sollte, denn der Kampf zuvor zwischen Alexander Povetkin und David Price stahl dem Main-Fight auf ganzer Ebene die Show.

Vom ersten Gong an schenkten sich Povetkin und Price ein, als gäbe es kein Morgen. In der dritten Runde schichte der Russe Povetkin seinen britischen Widersacher erstmals auf die Bretter, wenige Augenblicke später ging er aber selbst ebenfalls zu Boden. Doch Povetkin rappelte sich wieder auf, dominierte in der Folge das Geschehen im Ring. In der sechsten Runde knipste er mit einem krachenden linken Haken die Lichter bei Price aus – Sieg durch k.o., und was für eines!

