Bikini-Workout von Vonn, Ski-Ass schwimmt mit Hai

Marcel Hirscher hat geheiratet und schaute zuletzt beim Formel-1-Rennen in Spielberg vorbei. Lara Gut feuerte Kicker-Freund Valon Behrami bei der WM in Russland an. Und wie verbringt Lindsey Vonn den Sommer?

Die Ski-Queen schlenderte zuletzt mit Herzblatt P. K. Subban durch Florenz. Danach ging es auf einer Yacht weiter nach Capri. Doch wer gedacht hätte, Vonn hat das Training komplett eingestellt, der irrt. Die 33-Jährige zeigt auf einem Instagram-Video, dass man auch auf hoher See Klimmzüge machen kann (siehe Video oben).

Was Vonn auf der Plattform ebenfalls präsentiert: einen Tauchgang mit Haien. "Eine der aufregendsten Erfahrungen meines Lebens", schreibt die Amerikanerin. Dass der Clip ebenfalls vor Italien gedreht wurde, darf jedoch angezweifelt werden.

(red)