Bodyguard von Box-Star Mayweather angeschossen

Die Attacke ereignete sich in Atlanta (US) in der Nacht gegen 2 Uhr. Ein Konvoi bestehend aus drei Fahrzeugen war auf dem Weg von einem Nachtclub ins Hotel. In einem der Autos saß unter anderen Box-Star Floyd Mayeather.

Plötzlich näherte sich ein weiteres Fahrzeug und eröffnete das Feuer. Ein Bodyguard des früheren Box-Weltmeisters wurde am Bein angeschossen. Die Polizei geht davon aus, dass Mayweather in einem der Autos saß, das nicht angegriffen wurde.

Gezielter Angriff

Laut den Ermittlern wurde gezielt auf das Auto geschossen, in dem sich der Bodyguard befand. "Zu diesem Zeitpunkt scheint es, als habe es sich nicht um einen zufälligen Angriff gehandelt. Der Schütze hat das Fahrzeug des Opfers bewusst ausgewählt", sagte eine Polizei-Sprecherin.

Der Bodyguard wurde im Krankenhaus behandelt und bereits wieder entlassen.

Mayweather vs. McGregor

(red)