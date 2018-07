Boris Becker muss seine Villa in Wimbledon räumen

Boris Becker muss umziehen. Der 50-jährige ehemalige Tennis-Profi kann sich die Villa im Londoner Nobel-Stadtteil Wimbledon nicht mehr leisten.

Am Freitag stand nun ein Umzugswagen vor dem Anwesen am Lordell Place. Der insolvente Becker muss die Villa bis Monatsende räumen. Dann läuft sein Mietvertrag aus. Der 50-Jährige war selbst anwesend, trug Sackerl aus der Villa heraus.

Seine Noch-Ehefrau Lilly Becker soll bereits vor mehren Tagen aus dem Anwesen ausgezogen und mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus nach Frankreich gereist sein, tauchte allerdings auch beim Umzug auf. Die 42-Jährige hat bereits eine neue Wohnung in der Nachbarschaft gefunden, wie die Bild berichtet.

Auch Boris Becker ist nicht obdachlos. Der 50-Jährige wird in den Londoner Stadtteil Chelsea ziehen. Unklar bleibt die finanzielle Situation des ehemaligen Tennis-Stars. Becker hat am 31. Juli eine Anhörung in seinem Verfahren.

Einen Tag davor tritt Becker bei der Premiere der Sat1-Sendung "Endlich Feierabend" auf, wird über das Ehe-Aus mit Lilly Becker sprechen.

(Heute Sport)