Boris Becker staubt neuen TV-Vertrag als Experte ab

Boris Becker schrieb in den vergangenen Monaten mehrheitlich negative Schlagzeilen. Seine finanzielle Schieflage ist hinlänglich bekannt. Er häufte über die Jahre einen großen Schuldenberg an, den es nun abzuarbeiten gilt.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist getan. Becker verlängerte am Freitag seinen Vertrag bei TV-Sender Eurosport. Becker bleibt bis 2020 Experte beim Rechtehalter der Australian Open, French Open und US Open.

Der sechsfache Grand-Slam-Sieger gilt als beliebter Experte und Co-Kommentator. Die schillernde Person hinter dem Ex-Spitzensportler garantiert zudem Quote für den TV-Sender.

(Heute Sport)