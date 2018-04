Box-Weltmeister: "Ich will Leiche in meiner Bilanz!"

Anthony Joshua hält seit Samstag vier Schwergewichts-Titel im Boxen, ein Gürtel fehlt noch. Den WBC-Championship hält Deontay Wilder. Der 32-Jährige schreckt vor einem Fight nicht zurück und sorgt mit schockierenden Aussagen für Aufsehen.

Wilder hat von seinen 40 Kämpfen 39 durch Knockout gewonnen, doch er hat noch nicht genug: „Ich will eine Leiche in meiner Kampf-Bilanz! Wirklich“, schockt der Amerikaner in einem Radio-Interview. Die heftige Aussage richtete sich gegen seinen Widersacher, den 28-jährigen Anthony Joshua.

Bevor es zum großen Kampf kommt, muss Wilder noch gegen Dillian Whyte antreten, dann sollen die Verhandlungen für den großen Unification-Fight ins Laufen kommen.

(Heute Sport)