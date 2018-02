Boxer (31) stirbt kurz nach Sieg im Krankenhaus

Box-Drama! Am Sonntagabend kämpfte und siegte Scott Westgarth noch nach Punkten gegen Dec Spelman. Kurze Zeit später war er tot. Der Boxer starb mit nur 31 Jahren.

Wie konnte es dazu kommen? In einem brutalen Kampf setzte sich Wegarth gegen Spelman durch, dann riss er seine Arme im Ring zum Sieg hoch. Laut "Mirror" gab er noch fünf Interviews und taumelte dann Richtung Umkleide. Dort wurde sofort ein Krankenwagen gerufen, der ihn in eine Notaufnahme brachte. Er starb kurze Zeit später im Royal Hallamshire Hospital in Sheffield.

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward 💔😔