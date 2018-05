Busen-Blitzer sorgt beim Giro d'Italia für Aufsehen

Erstmals in seiner 101-jährigen Geschichte startete der Giro nicht in Italien, sondern im Ausland. Im Detail: in Israel. Die ersten drei Etappen des Rad-Klassikers liegen bereits hinter den Athleten. Am Montag erfolgte der Transfer nach Sizilien, wo die Jagd nach dem rosa Trikot heute fortgesetzt wird.

Apropos Trikot: Die Fans waren vom Giro-Abstecher nach Israel sichtlich angetan, vor allem die weiblichen. Wie TV-Aufnahmen zeigen, entblößten sich einige Damen am Straßenrand, als die Profis – angeführt vom zweifachen Tagessieger Elia Viviani (It) – vorbeiradelten. Doping der etwas anderen Art.

La storica tre giorni della Grande Partenza in Israele in 60 secondi! | The historical Big Start in Israel in 60 seconds! | ¡Los históricos tres días de la Grande Partenza en Israel en 60 segundos! pic.twitter.com/hp8qq7x5zM — Giro d'Italia (@giroditalia) 7. Mai 2018

(red)