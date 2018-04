Comeback-Sieg! Nader knockt Gegner sofort aus

"Ich kann sehr zufrieden sein. Jetzt müssen aber stärkere Gegner her, das ist klar!", strahlte Österreichs Boxer Marcos Nader nach seinem blitzschnellen Triumph in der Erste Bank Arena in Wien. Nader feierte nach drei Jahren sein Comeback.

Er schickte Gegner Darko Knezevic schon in Runde zwei auf die Bretter. Im zweiten Durchgang dauerte der Kampf nur mehr 15 Sekunden, ehe der Serbe K.o. ging.

Nader war seinem Kontrahenten von Beginn an in allen Aspekten überlegen. Knezevic ging schon vor der ersten Pause mehrfach zu Boden, konnte sich noch aufrappeln. Ein gezielter Schlag sollte dann aber reichen, um den Kampf vorzeitig zu beenden.

"Danke, dass so viele Menschen in die Halle gekommen sind. Es hat sich gut angefühlt. Ich war top vorbereitet", richtete sich Nader nach seinem Fight an die Zuschauer. Im Herbst wartet die nächste "Bounce Fight Night".

(Heute Sport)