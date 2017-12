Darts-Legende Taylor ist heiß auf sein letztes Finale

Das neue Jahr beginnt mit einem Darts-Kracher! Am Montag um 21 Uhr kämpft Legende Phil "The Power" Taylor im legendären "Ally Pally" in London um seinen 17. WM-Titel. Gegner ist Überraschungs-Finalist Rob Cross. Fest steht: Taylor wird seine Karriere nach dem Showdown beenden. Vorher geht es für den Briten noch um einen richtig dicken Siegerscheck.

Preisgeld und Bescheidenheit



Neun Millionen Euro hat der 29-fache WM-Teilnehmer in seiner Karriere bereits verdient gewinnt Taylor sein letztes Finale, kommen 450.000 Euro Preisgeld dazu. Der 57-Jährige gibt sich bescheiden: "Vor der WM hätte ich nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Ich dachte, ich könnte ein, zwei Runden überstehen."

Senkrechtstarter lauert



Leicht wird es für Taylor aber nicht. Außenseiter Cross besiegte im Halbfinale überraschend Titelverteidiger Michael van Gerwen mit 6:5 im Sudden Death. "Ich habe immer daran geglaubt – wenn ich rausgehe und auf mein bestes Niveau komme, kann ich ihn schlagen", jubelte er nach der Nervenschlacht. Jetzt steht er vor seiner größten Karriere-Chance. Die Ehre, eine lebende Legende in den Ruhestand zu verabschieden, ist ihm schon vor dem großen Finale sicher.

(heute.at)