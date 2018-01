Darts-WM: Dreht Elektriker Ikone Taylor das Licht ab?

Der Aufstieg von Phil Taylor ist bezeichnend für die Wandlung der ganzen Darts-Szene. Es ist der Aufstieg eines Sports, der sich vom Zeitvertrieb in Bars zum Millionengeschäft im Fernsehen wandelte. Taylor ist Sinnbild und Shootingstar dieses Sports. Der Engländer wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, sah in Kneipen die Männer Darts spielen – und begann selbst damit. Er wurde bei seiner allerersten WM 1990 sofort Weltmeister, seither ist er der Star dieses Sports.

Heute, mit 57 Jahren, hat er dank Darts Millionen verdient und ist 16-facher Weltmeister. Die "Süddeutsche Zeitung" nannte ihn vor dem letzten Spiel seiner Karriere den "Pelé mit Bierbauch und Dartpfeil".



"Eine der grössten Legenden des Sports"

Die Huldigungen sind ihm sicher, dasselbe Medium schreibt: "Er ist eine der größten Legenden im Sport". Die Legende tritt nun ab, und er will es mit seinem 17. WM-Titel tun.

Heute um 21 Uhr steigt im Londoner Alexandra Palace vor 3.500 Zuschauern der Finale über sieben Gewinnsätze gegen Rob Cross. Der gelernte Elektriker saß bei der WM vor einem Jahr noch vor dem Fernseher, er macht seine erste Saison auf der Profitour.

Cross überraschte alle, bereits der Finaleinzug ist eine riesige Sensation. Noch im Sommer lagen die Wettquoten auf einen WM-Titel von Cross bei 400:1. Im Halbfinale bezwang er die Nummer eins der Welt, Michael van Gerwen, in einem höchst dramatischen Match. Jetzt sagt er: "Ich glaube, dass es möglich ist, Taylor zu besiegen."

(heute.at)